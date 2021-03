Sobral recebe 39 novas câmeras para o sistema de videomonitoramento

Já estão em atividade 39 novas câmeras do Sistema Municipal de Videomonitoramento (SVM). Com elas, Sobral passa a contar com 69 câmeras municipais que funcionam em conjunto com 18 câmeras estaduais. Os novos equipamentos fazem parte do projeto de ampliação que vem sendo implantado no município desde 2017.





As câmeras estão estrategicamente posicionadas de modo a realizar uma melhor cobertura tanto no Centro, quanto em alguns bairros. “Temos câmeras em avenidas, no entorno da área bancária, pontos de acesso do município e alguns bairros”, afirma o gerente de Videomonitoramento, Max Muller.





Além das câmeras, o monitoramento em Sobral passou por diversas melhorias nos últimos quatro anos. “Temos hoje um videowall composto por 12 monitores de 55 polegadas, o sistema passou de analógico para digital e nossa equipe foi ampliada. Também passamos a fazer parte do Cinturão Digital”. O videowall (uma série de monitores conectados fisicamente em arranjo, de modo a formar uma grande tela), funciona na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).





O Sistema Municipal de Videomonitoramento (SVM) faz parte da Secretaria da Segurança Cidadã e é coordenado pela Guarda Civil Municipal. De acordo com a secretária da pasta, Emanuela Leite, a tecnologia possibilita a recuperação de veículos com queixa de furto ou roubo, incrementa medidas de estudo ao tráfego e engenharia de trânsito, auxilia as forças de segurança em tempo real ou para fins investigativos e gera uma sensação de maior segurança para a população.





"Devido a integração do sistema municipal na Ciops, podemos atuar em parceria com os demais órgãos e forças de segurança em ações voltadas para o enfrentamento à violência, criminalidade, tráfico de drogas e apoio a atividades de entidades públicas", destacou a secretária.