Fim de relacionamento: Dilma e Ciro Gomes se ofendem na web

Nesta quarta-feira (13), a ex-presidente Dilma Rousseff reagiu às acusações do pedetista Ciro Gomes contra Lula envolvendo o impeachment dela. A fala culminou em uma briga virtual entre os esquerdistas no Twitter.





Referindo-se à fala de Ciro, acusando Lula de ter conspirado pelo impeachment de Dilma, a petista afirmou que “Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço”.





O tuíte único de Dilma sobre o caso termina com uma provocação: “O problema, para ele [Ciro], é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”.





Ciro repercutiu a mensagem de Dilma e declarou: “Na vida, nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro, que estou falando de você, Dilma”.





O pré-candidato à Presidência também disse: “Para alívio de consciência, na época do impeachment eu não estava defendendo seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava”. Ciro ainda devolveu a provocação: “Se hoje você prefere estar ao lado dos que a traíram, obrigado por me poupar da sua incômoda companhia”.





O pedetista reforçou sua opinião de que “Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda”.





Em uma referência à reeleição da petista, Ciro cogitou se Lula “estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato (ingratidão? Chantagem?). No fundo, vocês dois se merecem. Mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você”.





Cerca de duas horas depois, Dilma voltou a rebater as falas de Ciro, dizendo: “Só Ciro Gomes é competente […], esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina”.





Para ela, o “mais triste” é o antigo aliado se dizer “arrependido de ter defendido a democracia”. Segundo ela, “e ainda usa os mesmos argumentos dos golpistas que diz ter combatido”.





Dilma acusou Ciro de distorcer os fatos “sistematicamente” e disse que “nisso, não se difere em nada de Bolsonaro. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem. Precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimentam”.





A petista encerrou afirmando: “Lamento ter, em algum momento, dado a Ciro Gomes a minha amizade”.





Diversos internautas reagiram à briga dos políticos, que gerou duras críticas direcionadas tanto a Dilma quanto a Ciro. (Pleno News)