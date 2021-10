Visitas do Dia de Finados começam neste sábado para evitar aglomeração no feriado

A partir das 6h, os cemitérios já estarão abertos para visitas que se estenderão até às 17h. Fiscais da Sesep estarão nas entradas para controlar o fluxo de pessoas, orientar sobre o uso de máscaras e distanciamento social. As celebrações religiosas estarão permitidas dentro dos cemitérios seguindo os protocolos sanitários. Desde o dia 25/10, a Prefeitura realiza serviços de capina, pintura, iluminação e pequenos reparos nos cemitérios públicos do município.





Os três maiores cemitérios de Sobral que se localizam na sede, Santa Marta, São José e São Francisco, nos dias que antecedem o Dia de Finados, já recebem um movimento maior de pessoas que realizam reparos nos túmulos de seus entes queridos. O Santa Marta, localizado no grande Sinhá Saboia, de responsabilidade da Diocese de Sobral, é o que mais precisa de cuidado.





O Portal Paraíso conversou com o padre Aristides de Oliveira, pároco da Paróquia de Fátima que administra o cemitério Santa Marta. O sacerdote falou que a maior dificuldade é a verba para manutenção local, pois apesar dos esforços, a arrecadação feita com a contribuição da comunidade oscila entre R$ 2.800 a R$ 3,900, para pagar o coveiro e outros gastos tributários. Apesar de não ser de responsabilidade da Prefeitura, o órgão realiza a limpeza quando solicitada pela Paróquia de Fátima.





Dona Socorro Ferreira, representante comercial, estava no cemitério São Francisco realizando a limpeza do túmulo de sua mãe. A representante comercial disse que há sete anos, quando se aproxima o Dia de Finados, realiza a limpeza. “A gente sempre visita o túmulo de minha mãe para rezar porque ela era muito religiosa, independente do dia Dia de Finados” disse dona Socorro Ferreira.





Por Edwalcyr Santos / Portal Paraíso