CHACINA: DOIS HOMENS E DUAS MULHERES SÃO EXECUTADOS A TIROS EM VIÇOSA DO CEARÁ

Dois homens e duas mulheres foram executados a tiros na madrugada deste sábado (11) no bairro Santa Cecília em Viçosa do Ceará. O crime ocorreu no interior de um imóvel localizado na rua Manoel Pereira Barros.





De acordo com informações de populares, era por volta das 03h00 quando alguns indivíduos chegaram em um veículo e bateram na porta chamando por um dos moradores. Quando a porta foi aberta eles entraram no local e realizaram vários disparos. Na sequencia fugiram tomando rumo ignorado.





Entre as vítimas estavam mãe e filha, identificadas como Claudiana Olímpio da Silva, 49 anos e Priscila Márcia da Silva, 29 anos. As vítimas do sexo masculino foram identificadas como Carlos Henrique de Carvalho Passos, 29 anos e Luciano Francisco da Cunha, 20 anos.





Equipes da Força Tática e RAIO realizam nesse momento uma grande operação em toda região em busca de capturar os envolvidos no homicídio.





Com informações do Portal Ibiapaba 24 horas