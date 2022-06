Policiais civis denunciam desvio de função em custódia de presos em delegacias

Policiais civis, por meio do Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol), denunciam ser alvos de desvio de função após passarem a realizar custódia de presos em delegacias e a condução de suspeitos para audiências de custódia. Conforme a associação, as investigações passaram a se acumular diante da divisão do tempo nas corporações.





Por meio de uma nota enviada a imprensa, o Sinpol apontou que "vê como retrocesso para a instituição, com prejuízos às investigações de crimes como roubos e homicídios, a custódia de presos em delegacias, mesmo que provisória, bem como a condução de presos para audiências de custódia, além de inaceitável desvio de função dos policiais civis".





Conforme o sindicato, a resolução do pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) instituiu os núcleos de custódia e realizou mudanças nas comarcas que realizariam audiências de custódia. Além disso, com a mudança, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) fez uma mudança para só receber presos em cadeia pública ou presídio depois da audiência de custódia.





O Sinpol destaca a recorrência da situação no interior do Ceará, onde os policiais civis teriam de percorrer até 100 quilômetros quase que diariamente para as audiências de custódia. Além de realizar o translado, as equipes designadas a investigações estariam tendo de atuar na condução e guarda dos presos.





O POVO solicitou informações sobre o acompanhamento da situação dos profissionais e a Polícia Civil respondeu com a seguinte nota, reproduzida na íntegra.





"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que realiza as tratativas necessárias para melhorar o fluxo do ingresso dos presos no sistema penitenciário do Ceará. Para isso, estão sendo realizadas reuniões com o Poder Judiciário e a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP)"





O POVO pediu ainda detalhes sobre o caso à SAP por email, mas não recebeu resposta. Caso a Secretaria envie mais informações, a matéria será atualizada.





