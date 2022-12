Feliciano expõe “real motivo” de se antecipar diplomação de Lula

O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) reagiu à antecipação da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o dia 12 de dezembro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) remarcou a data atendendo a uma solicitação da equipe do petista. Para Feliciano, o movimento reflete uma preocupação do entorno do petista com os manifestantes.





– Darão um milhão de desculpas para a diplomação presidencial ser antecipada, mas o real motivo deve ser a preocupação, de que o barulho dos brasileiros que estão nas portas dos quartéis, comece a retumbar! – escreveu no Twitter, nesta quarta-feira (30).





Antes de serem diplomados como presidente e vice eleitos, Lula e Geraldo Alckmin (PSB) precisam ter as contas julgadas e aprovadas no TSE. A avaliação de fontes no Tribunal é de que é viável realizar todos os trâmites entre esta semana e a próxima, a tempo de fazer a diplomação antes do prazo final.





Nesta quarta (30), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e fizeram um ato de protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como próximo presidente do Brasil. Cartazes foram produzidos com as frases “O Brasil Foi Roubado”, “Urnas Auditáveis Já” e “Diplomação Não”. Confira as imagens aqui





(Pleno News)