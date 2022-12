E vamos pra última Blitz de Caminho de Prêmios!



Um sábado com muitos brindes, degustações e diversão no Posto Flash (Sobral), vem aproveitar com a gente!



Posto Flash: Avenida Monsenhor Aluísio Pinto, 100, Bairro Dom Expedito, Sobral-CE.

Veja mais sobre: