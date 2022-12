Menino de 8 anos é encontrado sem vida dentro da barriga de um crocodilo

Uma criança de 8 anos perdeu a vida de uma maneira terrível. Segundo as primeiras informações, o garoto estava acompanhado dos seus pais, irmãos e alguns parentes quando foi atacado por um crocodilo.





O caso aconteceu na cidade de Limon, localizada na Costa Rica, no último dia 30 de outubro. A vítima foi identificada como Julio Otero Fernandez, o garoto foi ferido pela fera e em seguida arrastado para o fundo do rio.





Somente neste último sábado (26), quase um mês após a morte trágica de Julio Otero, que um caçador que não teve seu nome revelado atirou e matou o crocodilo perto do local onde ele atacou a criança.





Quando os populares que moram na região abriram o estômago do réptil encontraram fios de cabelo e fragmentos de ossos de Julio.





Segundo testemunhas, o garoto estava pescando com água até os joelhos quando o crocodilo se lançou contra ele.





Don Julio Otero, pai da vítima, afirmou para a sua esposa, Margini Fernández Flores, que a coisa mais terrível foi ver o crocodilo flutuando com o corpo do filho. Em um certo momento o animal deu um outro golpe, agarrou o corpo e arrastou para as profundezas do rio.





Os pais da vítima moravam com a família na Costa Rica há quatro anos, eles saíram da Nicarágua para trabalhar em uma plantação de banana, contudo, após a tragédia eles pretendem voltar para a terra natal.





Por Fabiana Batista Stos / Minuto Info