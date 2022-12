O senador Renan Calheiros (PMDB-AL) apresentará uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê a prisão para os cidadãos que bloquearem as rodovias do país para contestar o resultado das eleições. O parlamentar propõe um “pacote” de leis, que definem diversos crimes para quem se opor.





De acordo com o texto, obstruir via pública pode levar a pena de dois a quatro anos, além de multa. Após a apresentação, o PT é quem deve colocar as ações em prática.





“Obstruir via pública com uso de grave ameaça ou violência a pessoa com o fim de contestar o resultado de eleição declarado pela justiça eleitoral ou de promover desconfiança em relação ao processo eleitoral”, diz o texto.





As informações são do portal Terra Brasil Notícias.

PT vai botar em prática a PEC da "Coreia do Norte" que prevê censura e prisões; VEJA VÍDEO pic.twitter.com/XXQTnW76GY — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) December 1, 2022