Operação da PC-CE cumpre mandados na Região Norte do Ceará e em Minas Gerais

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (01), uma operação policial que visava o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de alvos suspeitos de integrar organização criminosa, na Região Norte do Estado. As capturas aconteceram nas cidades de Coreaú – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, Itarema (AIS 17), e também no estado de Minas Gerais.





Com os trabalhos policiais foram apreendidos um revólver calibre 38, com seis munições, oito aparelhos celulares, um veículo, dinheiro e dois aparelhos de rádios comunicadores. A operação, que tinha com o intuito o combate ao crime organizado, o tráfico de drogas e os crimes contra a vida na Região Norte, resultou no cumprimento de 30 mandados judiciais – sendo 20 de busca e apreensão e dez de prisão. Ao todo, nove suspeitos foram capturados e um já se encontrava recolhido no sistema penitenciário.





Dentre os presos está Francisco Iago Linhares (27), conhecido pelo apelido de “Playboy”, que já possui antecedentes por homicídio, roubo, posse e porte ilegal de arma de fogo e receptação. Iago é apontado como sendo um dos chefes de um grupo criminoso atuante em todo o Ceará. Os trabalhos ainda contaram com o apoio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), que ajudou na localização e na captura de Janiel Lima Menezes (21), conhecido também como “Nenê”. As investigações apontam que ele possui envolvimento com o crime organizado. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.





A operação foi coordenada pela Delegacia Municipal de Coreaú, com o apoio do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) de Sobral. As diligências ainda contaram com as participações do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), das Delegacias Municipais de Sobral, Forquilha, Massapê, Amontada e Santana do Acaraú, das Delegacias Regionais de Sobral e Itapipoca, além da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.