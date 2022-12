Pai do adolescente envolvido em ato infracional em escola de Sobral é preso

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, cumpriu, na tarde desta quinta-feira (1º), um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra o pai do adolescente envolvido no ato infracional análogo ao crime de homicídio e tentativa de homicídio, que ocorreu em uma instituição de ensino, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ocorrência foi registrada no dia 5 de outubro deste ano.





Cleilton Maciel Vasconcelos (31) era alvo na investigação acerca do caso que resultou na morte de um adolescente de 15 anos e nas lesões corporais de outros dois adolescentes, ambos também de 15 anos. Com as investigações, a Polícia Civil identificou que a arma de fogo utilizada no ato infracional já estava na posse de Cleilton antes da ocorrência, o que facilitou o acesso do adolescente à pistola de calibre .40.





Cleilton, que quando adolescente possui registro de ato infracional análogo ao crime de furto, era investigado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, omissão de cautela, fornecer arma de fogo para criança ou adolescente, corrupção de menor e homicídio culposo. Com as buscas na residência do suspeito, os policiais apreenderam aparelhos celulares e pen drives, que serão utilizados para subsidiar novas investigações.





O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Após os procedimentos, Cleilton foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário, onde encontra-se à disposição da Justiça.





Primeira prisão





Em outubro deste ano, a Polícia Civil já havia cumprido um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de Antônio Felipe de Sousa (33), proprietário da arma que foi utilizada no ato infracional.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.