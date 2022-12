Hospital do Campo Limpo, na zona sul, fica alagado após forte chuva em SP

Unidade teve a recepção e os setores de radiologia, ambulatório e necrotério atingidos durante a tarde desta quarta





Parte do Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo (SP), ficou alagado durante as fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a região metropolitana na tarde desta quarta-feira (30).





A estrada de Itapecerica, onde a unidade fica localizada, teve ponto de alagamento durante a tarde.





Com isso, a água acabou atingindo o hospital, que teve a recepção e os setores de radiologia, ambulatório e necrotério atingidos.





Essas áreas passam por higienização desde a noite de ontem para que as atividades nesses departamentos retornem o mais breve possível. Os equipamentos estão sendo avaliados para verificar se houve algum dano.





Já o atendimento no pronto socorro segue normalizado. Nenhum paciente ficou sem atendimento por conta do ocorrido.





Veja a nota da prefeitura:





A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que devido às fortes chuvas na tarde desta quarta-feira (30), a recepção e os setores de radiologia, ambulatório e necrotério do Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha – Campo Limpo foram alagados. Estas áreas passam por higienização desde a noite de ontem e tudo será agilizado para o retorno das atividades nesses departamentos. Os equipamentos estão sendo avaliados pelos técnicos para verificar se houve algum dano.





As unidades de saúde da região foram acionadas para atender as demandas de exames de imagens de acordo com a necessidade dos pacientes. Importante destacar que o atendimento no pronto-socorro segue normalizado.





R7