TRAGÉDIA: Três pessoas morrem em colisão grave entre caminhão e carro em Maranguape/CE

Três pessoas morreram e duas sofreram ferimentos graves em acidente entre um caminhão e um carro na BR-020 em Maranguape, na Grande Fortaleza. A ocorrência se deu na tarde desta quinta-feira (29) na altura do KM 373.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu às 14h30. Inicialmente, a PRF havia informado que o acidente foi em Caucaia, mas a ocorrência se deu logo depois do limite do município.



As mortes foram de pessoas que estavam no veículo de passeio: o motorista, uma criança de cinco anos e um homem.



Outras duas mulheres que estavam no carro sobreviveram, mas foram encaminhadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF) em estado grave, segundo informações coletadas com a PRF. Uma delas entrou em coma.



O caminhão vinha de Canindé, no sentido Fortaleza, e acabou estourando um dos pneus. O condutor perdeu o controle, invadiu outra pista e colidiu com o carro. Não há informações sobre o motorista do veículo maior.



Segundo a PRF, a colisão ocorreu em ponto próximo a uma fazenda de reprodução de animais.



Fonte: PRF/Ceará