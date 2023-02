POLÍCIA CIVIL DE GRANJA REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, no dia 08/02/2023, por volta das 15:15, por meio de policiais civis lotados na Delegacia Municipal de Granja, coordenada pelo Delegado Regional Dr. Adriano Zeferino de Vasconcelos, deu CUMPRIMENTO a um mandado de prisão Preventiva em desfavor de Antônio Marcos Gomes Cipriano Sousa pelo crime incurso nas penas do art. 155, §1° e 4°, inciso I e II.





O acusado será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.