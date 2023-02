POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de policiais civis lotados na Delegacia Municipal de Granja, sob comando do Delegado Regional, Dr Adriano Zeferino de Vasconcelos, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva na cidade de Granja, em desfavor de Marcos Paulo Tavares Machado, com passagens já por Lesão Corporal, Roubo Majorado e Estupro.

Consta da peça inicial que no dia 11/02/2023, por volta das 23hrs, na rua Lagoa Grande, em Granja, o indivíduo referente ao Mandado de Prisão, suspeito de estuprar violentamente uma criança de apenas oito anos de idade.





O indivíduo, objeto do mandado, foi localizado logo pela manhã pelos policiais civis no mercado público, no centro da cidade, não ofereceu qualquer resistência no momento de sua prisão.





O suspeito será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.