Adolescente esfaqueia colega dentro de sala de aula em Belém

Um aluno foi esfaqueado dentro da sala de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Palmira Gabriel, em Belém, capital do Pará, nesta quinta-feira (30). A escola, que fica situada no bairro do Tenoné, acionou o 10º Batalhão de Polícia Militar, que compareceu ao local.





De acordo com informações dadas à polícia, a vítima, do 1º ano do ensino médio, teria jogado bolas de papel em um colega de classe, que revidou a agressão com três facadas. O agressor tinha duas facas em sua mochila.





O aluno ferido foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral de Belém. Seu quadro clínico ainda não foi divulgado.





Já o adolescente que desferiu as facadas foi levado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), da Polícia Civil. Nenhum dos envolvidos teve sua identidade revelada.





A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) lamentou o episódio ocorrido, por meio de nota.





– A Secretaria reforça, ainda, que repudia o acontecimento e está dando suporte total à escola e equipe escolar, ao aluno e familiares – diz o comunicado.





