Ciclista colide e derruba policial militar de moto em Fortaleza

Um ciclista colidiu e derrubou da motocicleta um policial militar que escoltava o ônibus do time do Fortaleza até a Arena Castelão para o jogo contra o Cerro Porteño, pela terceira fase da Libertadores. Ninguém se feriu.





O militar trafegava pela Avenida José Bastos, no Bairro Parangaba, quando o ciclista, que estava na Avenida Carneiro de Mendonça, perdeu o controle da bicicleta e bateu na moto do policial na esquina entre as avenidas.





O militar se desequilibrou, e a moto caiu. Depois ele levantou e empurrou o ciclista. Em seguida, o policial empurra o ciclista após um desentendimento.





O caso não afetou a escolta do clube até o estádio. No jogo, o Fortaleza foi vencido pelo time paraguaio por 1 a 0.





(G1/CE)