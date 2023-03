Tragédia: Trem bate em ônibus escolar e duas crianças meninas morrem no Paraná; VEJA VÍDEO

Um grave acidente entre um trem e um ônibus escolar que transportava alunos da Apae, deixou duas meninas mortas no final da manhã desta quinta-feira, dia 9, em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A idade não foi divulgada até o momento.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, no coletivo estavam 29 pessoas, entre o motorista, 25 crianças e três professores. Além das vítimas fatais, que chegaram a ser arremessadas pela janela do ônibus no momento da colisão, seis outras pessoas foram encaminhadas ao hospital em estado grave.





Com a batida, o veículo foi arrastado por cerca de 30 metros. Os estudantes voltavam para casa quando o ônibus foi atingido pelo trem.





O motorista de ônibus da Apae, de 43 anos, foi ouvido na delegacia e liberado. Segundo o TN Online, ele relatou que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do ônibus também afirmou que não ouviu o sinal sonoro ao se aproximar.





“O motorista alegou que prestou socorro às vítimas, mas saiu do local com medo de ser agredido pelos familiares dos estudantes. Após receber atendimento médico, ele compareceu à delegacia e foi ouvido”, informou o delegado.









Maquinista diz que acionou buzina





Em nota, a Rumo Logística, concessionária da linha férrea onde ocorreu o acidente, informou que “o maquinista do trem acionou a buzina para alertar sobre a travessia do trem, bem como acionou os freios quando foi surpreendido pelo veículo”.





De acordo com a Rumo, “por ser uma composição de carga de grande escala, o trem pode levar até 500 metros para conseguir parar por completo após o acionamento do freio”.





A empresa informou que “lamenta profundamente o acidente e que está à disposição das autoridades policiais para contribuir com todas as informações necessárias”.





(Terra Brasil Notícias)

