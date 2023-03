Confeiteiro segue carro do Google e consegue aparecer em diversas ruas no Street View

Yorran Salomão, confeiteiro que apareceu nas imagens do Google Street View.

“Fiquei abismado que tinha dado certo”! Essa foi a reação do confeiteiro e influencer Yorran Salomão, de 20 anos, ao relatar à CNN que conseguiu perseguir um carro do Google, que fotografava as vias da cidade de Castanhal, no Pará, e ter suas fotos publicadas na internet. O veículo possui uma câmera para fazer os registros para o Street View.





Yorran conta que o caso aconteceu em outubro do ano passado, quando ele pegou sua bicicleta para ir comprar insumos para o preparo dos bolos que faz para vender.





Ao notar a presença do veículo com o logotipo da gigante da tecnologia, o confeiteiro resolveu ignorar que estava atrasado para as compras e seguir o automóvel.





Sabe-se lá quando isso iria acontecer de novo na minha vida”, diz Yorran, que soube por um vídeo nas redes sociais que as chances de encontrar um carro do Google nas ruas são muito pequenas.





O jovem conseguiu perseguir o carro por cinco ruas, só não continuou o percurso, pois a bateria de sua bicicleta acabou. Yorran lamentou que precisou seguir o trajeto pedalando, o que impediu que ele fizesse poses para as fotos.





O confeiteiro só descobriu que a perseguição ao veículo da companhia havia dado certo na última segunda-feira (27). Ele abriu a ferramenta Google Maps para pesquisar uma borracharia em seu bairro, pois o pneu da mesma bicicleta usada na perseguição estava furado.





Ao navegar pela plataforma, Yorran notou que as fotos do Google Street View haviam sido atualizadas e resolveu buscar os endereços nos quais perseguiu o automóvel.





O jovem relata que ficou surpreso com a conquista e resolveu publicar seu feito nas redes sociais. O vídeo acumula milhares de visualizações no Instagram e no Tik Tok. O conteúdo agradou os seguidores, que elogiaram a conquista e pediram dicas para conseguir repetir a façanha do confeiteiro.





