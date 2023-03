Com o intuito de levar arte ao campus universitário, surge a II Exposição Fotográfica de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), apresentando trabalhos realizados pelos estudantes da disciplina Oficina de Fotografia, ao longo do semestre 2022.2. Inspirada pelo Teatro São João, situado em Sobral, a exposição tem como temática "O Theatro Municipal: Uma Perspectiva Universitária". Sob a curadoria do Professor Me. Matheus Salvany, a mostra exibe 10 fotografias.

A exposição estará aberta ao público durante um mês, do dia 9 de março até o dia 9 de abril, e está hospedada no Bloco D do Centro Universitário Inta. Os visitantes terão a oportunidade de apreciar o trabalho dos estudantes e contemplar a beleza da arquitetura e do urbanismo através da fotografia. Além disso, a exposição também promove a interação entre a universidade e a comunidade local, contribuindo para a difusão da cultura, da memória e da arte na região.

Segundo o monitor da disciplina e estudante do curso, José Walex, a experiência de realizar a exposição foi muito especial. ``É gratificante ver as pessoas parando pra ver nossos trabalhos, além de todo o aprendizado sobre fotografia e arquitetura, duas linguagens artísticas que se complementam e dialogam muito bem´´, destacou.





Para o professor e curador da exposição, Me Matheus Salvany, o momento é o fechamento de um trabalho de seis meses da disciplina de Oficina de Fotografia. ``Após conhecermos a história da fotografia, sua evolução, técnicas e alguns artistas que trabalham a fotografia de arquitetura e urbanismo, o nosso último momento foi escolher um tema e realizar nossa exposição. Agradeço aos estudantes por acreditarem no potencial que possuem, a direção do equipamento público e todos do UNINTA que valorizam a expressão artística como aprendizado´´, colocou o docente.





Prestes a completar 10 anos de atividades, o curso de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA possui um projeto pedagógico que enfatiza a formação ampla e a concepção arquitetônica, compreendendo a Arquitetura como uma arte e obra construída, não se limitando apenas ao projeto.





Estudantes Autoras(es): Raquel Montenegro, Rebeca Aguiar Vieira, Amanda Fontenelle, Vandrianni Carlos e José Walex.





Curadoria: Prof Me. Matheus Velasco Salvany





Serviço





Evento: II Exposição Fotográfica de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA.





Dia: 9 de março até 9 de abrill





Onde: Bloco C do UNINTA Contatos: 85 9.9989.7764