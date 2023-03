Mulher encontra três mortos em casa ao chegar de viagem

Ao chegar de viagem, nesta segunda-feira (27), uma mulher se deparou com três pessoas mortas dentro de sua casa. A mulher estava com o filho, e a residência fica localizada no bairro São Dimas, em São João del Rei, Minas Gerais.





A mulher relatou que o portão da casa estava aberto, porém a porta da sala trancada, fazendo com que ela entrasse pelos fundos. Ao entrar, ela viu uma poça de sangue saindo de um dos quartos e preferiu pedir para um motociclista que passava na rua arrombar a porta do quarto. Neste momento, foram encontrados os três corpos.





A polícia identificou as pessoas mortas: Felipe Reis, de 34 anos; Andressa Moreira Ramos, de 28 e Ketlhyn Silva, de 16 anos.





A mulher que encontrou os corpos é proprietária do imóvel e alugava para as duas vítimas mulheres. A polícia trabalha com a hipótese de que o homem tenha matado as mulheres e se matado em seguida.





Parentes de Andressa afirmaram que ela tinha terminado o relacionamento com Felipe, que não havia se conformado. No último fim de semana, ele se enfureceu após ver Andressa acompanhada em um bar e a ameaçou de morte, segundo testemunhas.





De acordo com Rodrigo Crivellari de Pinho Tavares, delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Felipe seguiu as vítimas até em casa. A suspeita é de que ele tenha ido buscar a arma em outro lugar, primeiramente, antes de retornar à residência das vítimas.





Por Pleno News