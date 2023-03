Soldado da Guarda de Lula é preso em flagrante ao assaltar loja

Um soldado da Guarda Presidencial encarregado da segurança do Palácio do Planalto foi preso em flagrante em fevereiro após tentar assaltar uma loja de bebidas utilizando uma faca. O indivíduo, identificado como Jacó Caetano, conseguiu escapar da cela onde estava detido e deixou o Batalhão da Guarda Presidencial pela porta da frente, mas sua liberdade foi de curta duração.





Horas após a fuga, o soldado foi capturado pelo Batalhão de Polícia do Exército em Brasília e teve sua prisão preventiva decretada. Jacó Caetano enfrenta acusações de roubo agravado e crimes contra o patrimônio.





O Comando Militar do Planalto, braço do Exército responsável pela segurança da região, emitiu uma nota confirmando a prisão em flagrante do soldado Jacó Caetano pelo suposto crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal. O militar permanece sob custódia sem prazo definido para sua libertação.