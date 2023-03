Morte de vereadora e namorado em Juazeiro do Norte: o que se sabe e o que falta saber

A morte de Yanny Brena, 26 anos, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte está sendo investigada como feminicídio seguido de suicídio do namorado dela, o jovem Rickson Pinto, 28 anos. Os corpos de ambos foram encontrados, nesta sexta-feira (3), pela empregada na sala da casa onde o casal morava. O casal estava junto desde 2020 e não tinha filhos.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte está a frente das investigações do caso. Veja o que já se sabe e o que ainda falta saber sobre o caso:









01. Quem era Yanny Brena?





Yanny Brena Alencar Araújo, 26 anos, era médica e presidente da Câmara de Vereadores Juazeiro do Norte. Ela estava em seu primeiro mandato como vereadora pelo Partido Liberal (PL). Ela namorava o jovem Rickson Pinto, que foi encontrado morto ao lado dela na casa onde moravam. Yanny é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL).









02. Quem era Rickson Pinto





Rickson Pinto, 28 anos, é da cidade de Natal (RN), segundo informações nas redes sociais. Ele era namorado de Yanny Brena desde 2020. O jovem tinha uma filha de um relacionamento anterior, e participava de vaquejadas. Nas redes sociais, ele postava vários conteúdos participando dos eventos.









03. Como os corpos foram encontrados?





A empregada doméstica que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos, na manhã desta sexta, e comunicou às autoridades. Conforme informações apuradas com a polícia pela TV Verdes Mares Cariri, afiliada da Globo, os corpos foram encontradas cordas, e os dois corpos estavam de mãos dadas.









04. Qual foi a causa da morte?





O laudo oficial não foi divulgado até o momento pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Não há informações sobre eventuais ferimentos causados por arma de fogo. Não havia sinais de invasão na casa e nem de ferimentos de arma de fogo nos corpos de Yanny e Rickson, de acordo com a polícia.









05. Qual a suspeita da polícia?





A principal linha de investigação é de feminicídio seguido de suicídio, ou seja, Yanny teria sido assassinada e, em seguida, Rickson teria cometido suicídio.









06. Já havia alguma denúncia contra Rickson Pinto?





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele já possuía antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo.









07. Quando foi a última participação de Yanny na Câmara de Vereadores?





Conforme assessores da vereadora, Yanny Brena não presidiu a sessão de quinta-feira (2) da Câmara de Juazeiro do Norte e estava sem contato com os colegas de trabalho desde o dia anterior.





Na última sessão que presidiu, na terça-feira, 28 de fevereiro, ela comemorou a aprovação do reajuste dos servidores municipais.





(G1/CE)