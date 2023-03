Bolsonaro: “Estou sendo acusado de presente que nem recebi”

O ex-presidente Jair Bolsonaro negou que as joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita foram trazidas ao Brasil de forma ilegal. Em entrevista à CNN Brasil, ele afirmou que não existe qualquer ilegalidade por parte dele.





“Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão”, disse.





O conjunto de joias é avaliado em 3 milhões de euros, o equivalente a 16,5 milhões reais, foram dados como presente pelo governo da Arábia Saudita.





Os itens foram apreendidos em outubro de 2021 na bagagem do militar Marcos André dos Santos Soeiro, assessor na época do então ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. O então ministro representou o governo brasileiro na reunião da cúpula do evento.





O Ex-secretário da Comunicação de Bolsonaro divulgou documentos sobre joias que seriam para Michelle Bolsonaro. Leia mais aqui





Créditos: O Antagonista