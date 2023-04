Ciro Nogueira diz que governo Lula “está ladeira abaixo”

"Não resiste a uma crise de um mês de críticas", disse o líder do PP ao comentar pesquisa Datafolha.

Na tarde deste sábado (1°), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, comentou a pesquisa DataFolha sobre a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nogueira disse que “o governo não resiste a uma crise de um mês de reclamações e já derrete”.









Eis a declaração de Ciro Nogueira em rede social:





O que a pesquisa DataFolha comprova, acima de qualquer dúvida razoável, é que o governo Lula é um tigre de papel. Mesmo com toda a cobertura absolutamente a favor (diferente do começo de Bolsonaro), o governo já está ladeira abaixo.





Conclusão: o governo não resiste a uma crise de um mês de críticas. Derrete.









Pesquisa Datafolha





De acordo com a empresa de pesquisas, o petista chegou aos primeiros três meses de seu terceiro mandato com aprovação de 38% e reprovação de 29%. O resultado mostra que a desaprovação a Lula é igual à registrada por pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no mesmo momento de seu governo, em 2019.





(Gazeta Brasil)