O furto aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 7, por volta das 7h, no Centro de Sobral.

Uma Honda Bros de cor preta e placa PNC8390 estava estacionada ao lado da igreja São Francisco.





Informações

Que souber informações do paradeiros do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.