SOBRAL: lama e buracos impedem acesso à localidade de Pedra Banca

De acordo com mães de alunos, devido às lamas e aos buracos, o transporte escolar não consegue acessar a localidade.

Moradores da localidade de Pedra Branca em Sobral reclamam das péssimas condições da estrada que dá acesso ao logradouro. De acordo com mães de alunos, em dias de chuva, a estrada que dá acesso à localidade fica intransitável, impedindo a passagem do transporte escolar. Quando tem condições de acesso os alunos têm que acordar mais cedo porque o percurso fica mais demorado devido às condições da estrada. Além do problema da estrada os residentes reivindicam há anos saneamento básico e transporte coletivo.





A dona de casa, Meirilane Alves, mãe de um aluno que estuda na sede, disse que no inverno o acesso à localidade fica difícil. “É uma dificuldade horrível, por causa dos caminhos e muitas vezes o ônibus escolar não vem porque tem uma ponte que não dá passagem. Às vezes, no inverno a ponte quebra devido a passagem de carros grandes. A gente é que tem que levar as crianças na maior dificuldade” disse a dona de casa.





O auxiliar de produção, Valmir da Silva, morador da localidade, que precisa se deslocar para o trabalho todo dia, disse que o trânsito de caminhões com cargas pesadas piora a situação da estrada. “No inverno com a passagem de caminhões carregados com várias toneladas faz com que a estrada não suporta e fica a buraqueira. Até pra quem tem transporte pequeno fica ruim”, disse Valmir.





A Secretária Lidiane Alves, que mora na sede Sobral e trabalha na localidade, disse que tem dia que não consegue ir trabalhar devido os buracos e a lama. “Tem dias que é complicado da gente vim, mas temos que enfrentar porque a gente precisa. Às vezes eu volto porque não dá para passar por causa de muita lama”, disse.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso