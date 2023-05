Descaso: Praça da Cohab II está em total abandono pela gestão municipal de Sobral

Os moradores da região dizem que à noite a escuridão contribui para que alguns pontos da praça sejam ocupados por usuários de drogas.

A praça e a quadra de esportes Nagib Marques, localizada entre as ruas Caetano Figueiredo e rua 7, no bairro Cohab II, no grande Sinhá Saboia, está em péssimas condições e totalmente abandonado pela gestão municipal de Sobral. É o que afirmam os moradores da proximidade do local. De acordo com reclamações de alguns moradores que falaram com a reportagem do Sistema Paraíso, além do mato e lixo, à noite alguns pontos da praça onde a quadra está instalada são usados por usuários de drogas.





Por trás das traves, a proteção do alambrado não existe mais, o que faz com que, quando há jogo de futebol no local, a bola acaba atingindo as residências das imediações. Além da ferrugem, parte da estrutura que sustenta o alambrado, não existe mais, fazendo com que haja um grande risco de desabar e causar um acidente grave. O Sr. Clairton Oliveira, morador da Cohab II, informou a reportagem do Portal Paraíso que a praça e a quadra estão precisando de uma reforma e uma atenção maior por parte do poder público.





“Eu como morador do bairro há um bom tempo e sempre passo ao lado da quadra e o alambrado com o tempo se desgastou e quem passa é sujeito a levar uma bolada sem com contar outras melhorias que a praça está precisando como pintura e iluminação. A gente faz um apelo ao poder público que dê uma olhada mais para esse lado aqui no sentido de manter a manutenção”, disse o Sr. Calirton Ferreira.





Por Edwalcyr Santos