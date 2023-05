PIRS: PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO

Unidade Prisional Regional de Sobral (UP Sobral), em parceria com a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos de Sobral (Sesep), desenvolve um projeto de cultivação de horta orgânica e produção de artesanato com os internos da UP, a fim de colaborar com as políticas de ressocialização desenvolvidas pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Governo do Estado do Ceará (SAP).





O Pátio Municipal de Compostagem destina à UP composto orgânico de origem das podas de árvores e coleta seletiva de materiais orgânicos oriundos do Mercado Público de Sobral. O composto serve como adubo para a cultivação de hortaliças que são consumidas na própria unidade. Já para o artesanato, são destinadas madeiras que são trabalhadas manualmente e transformadas em arte. O projeto tem como objetivo incentivar a reintegração social dos internos e proporcionar atividades produtivas durante o cumprimento da pena.





PÁTIO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM





No mês de abril, foram recolhidas mais de 314 toneladas de resíduos orgânicos gerados pela poda urbana de árvores e coleta seletiva de orgânicos do Mercado Público de Sobral, gerenciado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE).





A coleta seletiva em Sobral, que segue em ampliação, além de dar a destinação ambientalmente correta para os resíduos, colabora com a redução de custos ao município, pois diminui a quantidade de resíduos aterrados, economizando com transporte, valor pago para aterramento e serviços de coleta.





A iniciativa faz parte dos acordos setoriais do Consórcio de Gestão Integrada da Região Metropolitana de Sobral (CGIRSM), em consonância com a coleta, transporte e destinação adequada dos resíduos.