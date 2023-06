Briga entre vereadores transforma praça em octógono, em Santana do Acaraú; VÍDEO

Na noite do último sábado (17), a tranquilidade da Praça São João, no município de Santana do Acaraú, foi abruptamente interrompida por uma briga intensa envolvendo dois vereadores locais. Jorge Car e Domingos Sávio protagonizaram um confronto repleto de tapas, murros, chutes, empurrões e agressões verbais, chegando ao extremo de agredir a esposa do vereador Sávio.





O embate, que chamou a atenção da cidade e repercutiu nas redes sociais, começou após duas mulheres chegarem agredindo o vereador Domingos Sávio. A confusão ficou generalizada. A motivação seria uma rixa pessoal.





A polícia foi acionada e a intervenção de pessoas presentes no local foi necessária para separar os envolvidos e restaurar a ordem.





Em tempo





Diante dessa lamentável situação, a Câmara dos Vereadores deve acionar o Conselho de Ética para investigar o incidente.





As informações são do portal CN7.