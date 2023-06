CAOS NA SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL: Médicos cardiologistas suspendem serviços no Hospital do Coração

Nesta quarta-feira (21), veio a público um ofício encaminhado à direção do Hospital do Coração de Sobraal pelos médicos cardiologistas Vicente Carvalho Júnior e José Maria Bezerra Filho, informando a paralisação dos serviços na área de cardiologia intervencionista e hemodinâmica.





Conforme o ofício enviado, os médicos alegam que estão sem receber seus vencimentos relacionados a honorários e plantões desde novembro de 2022 e estão cansados das múltiplas promessas de pagamentos que não foram cumpridas. A situação chegou a um ponto insustentável, levando os profissionais a tomarem a decisão de paralisar os serviços até que os pagamentos sejam regularizados.





No ofício, os médicos ressaltam que, mesmo com a paralisação dos serviços, a escala já lançada para o mês de junho será prontamente cumprida em respeito aos pacientes, como vem sendo feito até o momento. A direção do HC ainda não se manifestou oficialmente sobre a paralisação dos serviços de cardiologia intervencionista e hemodinâmica.





Confira o documento:

Com informações do portal CN7