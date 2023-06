Mulheres são presas por furto de água em Sobral

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), resultou na prisão em flagrante de duas pessoas, suspeitas de furto qualificado por fraude no hidrômetro residencial. Os trabalhos ostensivos iniciaram na última segunda-feira (12) e foram finalizados ontem (16), sendo realizadas diligências em diversos bairros da cidade de Sobral.





Conforme os trabalhos policiais, foi constatada que havia uma ligação de água clandestina em uma residência no bairro Belchior. Na ocasião, Tatiana Araújo de Castro, de 40 anos, foi identificada como a proprietária do imóvel. Já na manhã de quarta (14), foi identificada outra ligação irregular, na residência de Hélia Paula Sales Araújo, de 38 anos, no bairro Novo Recanto.





As duas mulheres foram conduzidas para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foram autuadas em flagrante pelo crime de furto qualificado.





A operação “Fontes” foi coordenada pelo Núcleo de Roubos e Furtos (NRF), da Delegacia Municipal de Sobral, e contou com o apoio operacional de policiais do Núcleo de Investigação Generalista (NIG) e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e Armas (NCTDA). As diligências aconteceram nos bairros Belchior, Vila União, Centro, Novo Recanto, Cohab II e Cidade Pedro Mendes Carneiro, bem como nos distritos de Jordão e Taperuaba.





Além das ações para combater o furto de água com as ligações clandestinas, o Núcleo de Roubos e Furtos segue com as investigações para identificar suspeitos de realizarem furtos de hidrômetros residenciais, bem como furtos de fios elétricos de unidades de tratamento de água do SAAE.





(SSPDS)