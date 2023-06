Polícia prende suspeito de envolvimento nos assassinatos em escola do Paraná

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Paraná na segunda-feira 19. Ele é suspeito de participação nos assassinatos ocorridos numa escola pública no município de Cambé, no norte do Estado.





De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública paranaense, o homem que foi detido tem 21 anos — mesma idade do assassino, que foi preso logo depois do crime.





Até o momento, não há informações sobre as identidades dos dois detidos. Segundo as autoridades, o segundo homem foi preso porque teria auxiliado o assassino no planejamento do crime.





Ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, o assassino se dirigiu à escola na manhã de segunda-feira 19. Ele alegou na secretaria que precisava de seu histórico escolar. Contudo, invadiu a parte das salas de aula e começou a efetuar disparos. Karoline Verri Alves, de 17 anos, morreu na hora. O namorado dela, Luan Augusto, de 16 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos — ele foi atingido na cabeça.





Segundo o site G1, um adolescente chegou a ser ouvido pela polícia do Paraná, que segue à frente das investigações dos dois assassinatos dentro da escola. De acordo com as informações, o jovem foi ouvido na delegacia e liberado na sequência.