A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS EM GRANJA/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Operação Medellin, efetuou o cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor de um homem, de 40 anos, por um crime de homicídio. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência do suspeito, onde armas e drogas foram localizadas. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (03), no município de Granja – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





As equipes policiais chegaram ao local, onde cumpriram o mandado de prisão temporária contra José Joaquim Benício dos Santos, de 40 anos, por homicídio. O crime, que vitimou um homem de 29 anos, ocorreu no dia 16 de dezembro de 2022, no município de Granja. A ação contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).





Além do mandado de prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Durante as buscas, foram encontradas em fundos falsos, três armas de fogo, munições, 570 gramas de cocaína, cartões, dinheiro nacional e internacional, e outros materiais.





José Joaquim já possui antecedentes criminais por homicídio, lesão corporal no contexto de violência doméstica, outros crimes contra a dignidade sexual e roubo. Após a captura, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Granja, onde foi formalizado o cumprimento de mandado de prisão temporária. O suspeito ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O homem já está à disposição da Justiça.









Denúncias





As denúncias podem ser feitas também para o número (88) 3624-1322, da Delegacia Municipal de Granja. O sigilo e o anonimato são garantidos.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.