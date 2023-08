Ivo Gomes é escolhido o melhor prefeito do Ceará

O Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, foi escolhido como o melhor prefeito do estado por autoridades e jornalistas cearenses.

A comissão organizadora do evento dos Melhores Prefeitos do Ceará, divulgou, na manhã desta quinta-feira (3), o resultado final dos prefeitos melhores avaliados, com base no trabalho realizado entre julho de 2022 a julho de 2023. Entre os votantes estavam autoridades e jornalistas cearenses. A população também votou, por meio da internet. Entre os escolhidos, destaque para os prefeitos de Sobral (Ivo Gomes), Tauá (Patrícia Aguiar) e Granja (Juliana Aldigueri) que foram os três mais votados.





Ao todo, foram 38 prefeitos escolhidos. Todos os prefeitos serão homenageados em uma festa que será realizada em um Buffet no bairro Dunas, em Fortaleza.





Entre os critérios de avaliação do desempenho do prefeito estão: probidade administrativa, projetos viabilizados, indicadores sociais, obras realizadas, prestação de contas apresentadas, convênios de cooperação técnica, divulgação, tratamento ao funcionalismo, cumprimento de promessas, capacidade de captação de recursos, reconhecimento popular e outros.