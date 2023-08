A todos os pais que enfrentam o dia a dia com o coração cheio de amor pelos seus filhos eu deixo minha homenagem. Aquele pai que luta para conseguir um futuro melhor. A quem tudo faz pela felicidade dos seus filhos.





Todas as homenagens são merecidas para quem através do amor educa e cuida dos seus filhos. Não há missão mais bela e ao mesmo tempo tão difícil com essa: educar um filho.





Parabéns a todos os pais!