Motociclista tem pescoço cortado por linha com cerol em Tianguá/CE: "Salvo por um milagre"

Um motociclista sofreu um corte profundo no pescoço e no ombro nesta terça-feira (15) após ser atingido por uma linha com cerol na cidade de Tianguá. A linha cortou a carne do homem até que ela se enganchou na fivela do capacete e foi rompida.





Ele trafegava na BR-222 em direção a Fortaleza, quando foi atingido pela linha de crianças que brincavam soltando pipa. "Por um milagre ele está vivo contando a história, foi salvo por causa do capacete, a fivela do capacete", disse uma testemunha do acidente.





O motociclista ferido recebeu primeiros socorros no local do acidente por uma equipe médica e não precisou ser hospitalizado.





O cerol é feito com vidro em pó, passado na linha da pipa ou arraia para cortar outras pipas. No Ceará, o uso dessa substância é proibido por lei devido ao risco de acidentes fatais, além de ferimentos graves.





Em Fortaleza, somente neste ano, dois motociclistas morreram por cortes com linha com cerol. As lesões pelo contato com esta linha resultam em cortes profundos. Os episódios costumam ser mais graves nos meses de férias escolares, como em janeiro e julho, e de maior velocidade dos ventos no Ceará, a partir de agosto e setembro.





