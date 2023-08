Mulher perde bebê após levar 20 facadas da ex do namorado

Uma mulher de 29 anos se encontra internada em estado grave, respirando com ajuda de aparelhos, após ter sido esfaqueada 20 vezes, pela ex do atual companheiro. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, Vanessa Nunes da Silva estava grávida e perdeu o bebê após as facadas. Conforme o prontuário, a criança estava com cerca de três meses.





O caso aconteceu no último dia 5 de agosto, em Inhumas, na região metropolitana da capital goiana. A polícia prendeu a suspeita do crime no sábado (12/8), em Taquaral de Goiás. O inquérito do caso, concluído e encaminhado para o Judiciário, pede o indiciamento da mulher por tentativa de homicídio.









Ciúmes





De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, Miguel Mota Leite Filho, a motivação do crime foi ciúmes. A suspeita, que é comerciante, estaria com ciúme de Vanessa porque descobriu a gravidez da vítima.





O nome da suspeita não foi divulgado. Em depoimento à polícia, ela ficou em silêncio e não respondeu ao interrogatório. Segundo o delegado, o crime foi premeditado e a suspeita teria relatado como seria o ataque a diversas testemunhas.









20 facadas





Conforme o apurado pela Polícia Civil, a acusada foi até a casa da vítima e a esfaqueou em frente a testemunhas, que tentaram impedir o crime.





Os relatos da investigação apontam que a vítima, que esperava um prestador de serviço, abriu o portão e foi surpreendida pela ex do companheiro. Os golpes só se terminaram depois que a mulher desferiu cerca de 20 facadas na vítima.





