É DE PARTIR O CORAÇÃO: paciente idosa reclama de falta de remédio no CSF do Sinhá Saboia

De acordo com o filho da paciente, são quatro medicamentos além do material para curativos.

Uma paciente do Centro de Saúde da Família do grande Sinhá Saboia, moradora da travessa Marechal Rondon, dona Maria da Silva Sousa de 79 anos, acometida de diabetes, hipertensão e de má circulação sanguínea, reclama da falta de quatro tipos de remédios e do quite para curativos, no CSF. De acordo com o filho de dona Maria Sousa, o Sr. Raimundo Sousa, o material de esterilização cedido pelo CSF não é o suficiente para o mês.





O Sr. Raimundo Sousa disse que está sem trabalhar porque cuida de sua mãe e que os dois vivem apenas do aposento dela. Ainda de acordo com ele, os quatro remédios que faltam no CSF são: Sinvastatina 40 miligramas que serve para regular os níveis de colesterol; Apressolina 50 miligramas para pressão arterial; Carvedilol de 13,125 miligramas para tratar a pressão alta, dores no peito de origem cardíaca e insuficiência do coração e a pomada Kollagenase para remover impurezas do ferimento, além do material para curativo.





As pessoas que quiserem ajudar dona Maria Sousa com os medicamentos e material para curativos ou queiram doar cesta básica para ajudar, a família disponibilizou um número de telefone para contato: 88 992008835. Não é whatsapp.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde de Sobral, mas não teve resposta.





Com informações de Edwalcyr Santos