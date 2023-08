POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE HOMEM ACUSADO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de operação conjunta da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE e da Delegacia Regional de Sobral, deu cumprimento na data de hoje (17) a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de REGINALDO SOUSA MESQUITA, de 34 anos de idade, em virtude de crime de tentativa de feminicidio praticado contra a companheira do investigado, a qual foi atingida com um disparo de arma de fogo no rosto, crime ocorrido dia 13/08/2023.





Segundo as investigações, o casal estava bebendo junto, quando iniciou-se uma discussão e em determinado momento, REGINALDO desferiu um disparo de arma de fogo contra sua companheira, tendo o disparo atingido o rosto da mulher, que foi socorrida a Santa Casa de Sobral e posteriormente para o IJF em Fortaleza. Seu estado de saúde hoje é Estável.





Diante da gravidade dos fatos, foi feita representação ao Poder Judiciário solicitando prisão preventiva do investigado, o que foi concedido, sendo expedido o competente Mandado de Prisão.





REGINALDO estava foragido na cidade de Coreau, distrito de Ubauna, e foi preso na data de hoje, quando prestou interrogatório sobre os fatos e posteriormente foi encaminhado ao Presídio da cidade de Sobral.