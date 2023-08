POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de um homem que estava sendo investigado pelo envolvimento em um crime de homicídio qualificado. O crime ocorreu na cidade de Sobral, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A captura do suspeito aconteceu por força do cumprimento de um mandado de prisão preventiva, na manhã dessa terça-feira (15), no município.





Cleverton Duarte de Sousa, de 21 anos, que também é conhecido como “Mascote”, e que já tem antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e homicídio doloso, estava sendo investigado pela participação em um crime de homicídio qualificado. O crime aconteceu no bairro Sumaré, em Sobral.





Conforme o andamento das investigações, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral, representou ao Poder Judiciário pela prisão do suspeito. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral. Com a ordem judicial em mãos, uma equipe do núcleo especializado foi a campo e capturou o suspeito.





O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi efetivado o cumprimento da ordem judicial. Após os procedimentos, Cleverton foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional e colocado à disposição da Justiça. O NHPP segue com as investigações em andamento para identificar outras pessoas envolvidas no crime.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.