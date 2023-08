Pai de quadrigêmeos nascidos há dois meses revela nova rotina e o que aprendeu sobre paternidade: 'Tempo que era vago agora é das crianças'

Se um filho traz aprendizado na vida dos pais, imagina outros quatro? Elenilson Lima, de 31 anos, chegou a desmaiar quando soube que seria pai de quadrigêmeos. Ele e a esposa, Marjorie Lino, de 35 anos, tiveram Ana Mariah, Ana Mariana, Miguel e Davi em junho deste ano, em Fortaleza.





Os dois já eram pais da pequena Ana Marjorie, de 3 anos, mas Elenilson confessa que o nascimento de quatro crianças - de uma só vez - representou uma nova fase de sua vida.





"Mudaram muitas coisas. Tivemos que nos adaptar. Por exemplo, hoje a minha esposa não trabalha mais, o foco dela é cuidar das crianças. Quando eu chego do trabalho, eu me dou a cuidar dos meus filhos. Nossa rotina se modificou. O tempo que a gente tinha vago, hoje a gente disponibiliza todos os nossos momentos para cuidar daquilo que Deus nos entregou", comentou com o g1.





O pai trabalha como consultor de vendas e criou, com Marjorie, um "plano estratégico" - nas suas próprias palavras - para dar conta de tanta gente.





Se os quadrigêmeos já choraram ao mesmo tempo? Ele responde que sim e revela que o sentimento é mesmo de certo desespero, mas sem perder o humor do momento inusitado:





"Acaba um chorando e o outro começa a chorar também. A festa começa, olhamos um para o outro e começamos a sorrir. É assim que a vida segue", respondeu, aos risos.

O casal fez um planejamento para que ninguém fique sem a amamentação correta. Quando Elenilson chega em casa, os dois vão revezando a hora de segurar os bebês e colocar para dormir. A mãe de Marjorie tem ajudado também. Ana Mariah e Ana Mariana dormem juntas em um berço e Miguel e Davi em outro. Inclusive, o pai garante que os quatro já têm personalidade própria.





"No começo, a gente ficou pensando 'como é que a gente vai cuidar de quatro crianças, mais uma, né?' Só que quando a gente traz para a vida real, tudo muda. Hoje a gente cuida das crianças tranquilamente. Administramos muito bem a questão de cuidados, amamentação, hora do banho e hora de tomar as medicações", explicou Elenilson.





Os bebês chegaram em momentos diferentes em casa, já que nasceram antes do tempo e dois deles precisaram ficar no hospital. O 'treinamento' de ter dois recém-nascidos em casa ajudou o casal, que precisou dividir a nova rotina com a filha mais velha.





"Nos primeiros dias ela ficava com um pouco de ciúmes, dava uma dor no coração. Mas hoje ela fica de boa, faz carinho, quer segurar, pegar a mamadeira. É uma coisa linda."

A paternidade tem ganhado novos significados para Elenilson, que relembra o nervosismo quando soube que seria pai de quadrigêmeos. Marjorie estava investigando miomas quando recebeu a notícia:





"O susto foi mais quando ela veio falar. Cheguei do trabalho e ela disse que queria falar comigo. Estava esperando algo a respeito dos miomas e ela fala (gravidez). Fiquei sem reação. Foi um piripaque, igual ao do Chaves", brincou.





O casal já sonhava em ter vários filhos. Elenilson brinca que queria, pelo menos, doze. Agora, a família quer sossegar. Neste Dia dos Pais, eles vão fazer algo especial em casa mesmo, já que os recém-nascidos ainda precisam de cuidados com a saúde. A única certeza é que todo mundo vai voltar, pelo menos um pouquinho, a ser criança novamente:





"Ser pai vai além de gerar: é cuidar, estar perto, buscar entender a necessidade de cada um. Meus pais sempre cuidaram de nós e nos amaram muito. Eu vi o cuidado e o amor que eles tinham por nós e isso me inspira a ser um pai melhor, ser um pai presente, acompanhando o crescimento deles e me tornando uma criança junto com eles, às vezes. Eu me divirto muito", finalizou.





G1-CE