SOBRAL-CE: Esgoto estourado incomoda moradores do bairro Dr. José Euclides

Um trecho crítico é no cruzamento da Rua Bela Vista 2 onde o vazamento é maior.

Um esgoto estourado na rua José Fernandes de Araújo, antiga rua Bela Vista 1, no bairro José Euclides, está causando incômodo aos moradores. Em vários pontos da rua é possível ver vazamentos de esgoto. Um trecho crítico é no cruzamento da rua Raimundo Nonato dos Santos onde o vazamento é maior e criou “lodo”, que de acordo com os moradores, pessoas idosas já caíram e uma senhora quase fraturava o braço.





O Sr. José Antônio, morador da José Fernando de Araújo, há mais de 10 anos, disse que o vazamento existe há muito tempo e no inverno a situação piora. O morador tem oito netos ainda crianças e está preocupado com a situação da rua que além do mau cheiro causa doenças.





“Quando fizeram este calçamento, eles botaram um cano, mas devido ser muito estreito, vaza e volta à mesma situação. O calçamento está todo esburacado porque eles não finalizam o serviço. A gente é que sofre porque tem muitos ratos saindo dos esgotos, baratos e mosquitos”, finaliza o Sr. José Antônio.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, mas não teve retorno.





(Sistema Paraíso)