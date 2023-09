Universitário que atropelou e matou avó e neta no Ceará é indiciado

O estudante universitário de 21 anos que atropelou e matou avó e neta na cidade de Ipu, no interior do Ceará, foi indiciado pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (11), por duplo homicídio doloso no trânsito e por dirigir sem carteira de motorista.





O pai do suspeito também foi indiciado por permitir que o homem conduzisse o automóvel sem CNH, assim como um ex-cunhado do indivíduo, que, após o atropelamento, removeu o carro do local sem autorização.





"Os procedimentos policiais foram concluídos pela Delegacia Municipal de Ipu e remetidos à Justiça", disse a Polícia Civil.





Acidente

O caso aconteceu no dia 7 de agosto, na Rua Sebastião Alves Ferreira, no Loteamento Novo Ipu. A época, a Guarda Civil Municipal relatou que o motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma calçada onde estavam Yara Mariana Rodrigues Teixeira, de 4 anos, e a avó, Antônia Célia Souza Teixeira, de 44 anos.





As duas foram socorridas, mas Yara morreu horas depois. Já Antônia Célia foi transferida para a Santa Casa de Sobral, mas faleceu na unidade no dia seguinte. O motorista fugiu e a família dele retirou o veículo do local do acidente.





Dois dias após o atropelamento, o universitário, que não teve a identidade informada, se apresentou na companhia de um advogado na Delegacia Municipal de Ipu, onde foi ouvido e liberado. Na ocasião, a polícia constatou que ele não era habilitado.





