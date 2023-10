Marido que divulgou sumiço de professora é suspeito de matá-la, diz polícia

A Perícia Forense constatou que a mulher foi atingida por oito facadas no pescoço, no abdômen, nas costas e nas mãos.

O marido da professora Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos, encontrada morta com várias marcas de facadas em um terreno na cidade de Varjota, no Ceará, é apontado como o principal suspeito do crime. A mulher desapareceu na terça-feira (24), e desde então ele estava divulgando cartazes em busca da esposa.





O homem foi ouvido pela Polícia Civil, que o investiga como suspeito. A professora estava desaparecida desde a noite de terça-feira (24), quando saiu de casa por volta das 19h para fazer uma caminhada. A Polícia Militar também foi informada da ocorrência pelo próprio marido da professora. Em uma publicação, o homem lamentava o desaparecimento e pedia ajuda.





"Já procurei em todos os lugares e a polícia já foi acionada. Qualquer informação pelo amor de Deus me liguem ou mandem mensagem. Nossa família está sem chão", dizia a mensagem sobre o desaparecimento da professora, publicada pelo marido, que é o principal suspeito.





O corpo de Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos foi localizado pela polícia na localidade de Cajazeiras, a cerca de 6 quilômetros da sede da cidade, onde a vítima morava. A Perícia Forense constatou que a mulher foi atingida por oito facadas no pescoço, no abdômen, nas costas e nas mãos. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Varjota. A polícia acredita que a professora tenha tentado se defender.





“A gente recebeu uma ligação sobre o achado de cadáver. Imediatamente informei ao policiamento local, vim para o apoio e chegando aqui foi encontrado o corpo da Flávia Sena. […] Ela foi assassinada por arma branca. Um golpe de faca no pescoço e outra furada ao lado do corpo, pegando as costas, como se ela tivesse procurado se defender”, disse o secretário de Segurança de Varjota, tenente B. Sousa.





