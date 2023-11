Adolescente dirige carro e atropela criança de 9 anos

Na manhã deste domingo (12/11), uma criança de 9 anos foi atropelada na QNN 32, em Ceilândia, no Distrito Federal.





Segundo informações do Metrópoles, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) relatou que o condutor do veículo que atingiu a vítima é um adolescente sem identificação, o qual não sofreu ferimentos.





Os bombeiros relataram que a vítima apresentava escoriações pelo corpo, corte na cabeça e fratura na perna direita. A criança foi conduzida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para receber atendimento médico.





Após o acidente, o local foi preservado pela Polícia Militar (PMDF).





A Voz de Santa Quiteria