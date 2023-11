Menino de dois anos morre após ser esquecido dentro de van escolar

Na manhã desta terça-feira (14), uma criança de dois anos foi esquecida na van escolar, na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Segundo informações do G1 o motorista encontrou o menino à tarde, no veículo, e o levou ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, sem vida, por volta das 16h20.



Conforme os relatos iniciais da Polícia Militar, o homem chegou à unidade hospitalar transportando o corpo do menino. A criança tinha sido colocada no veículo durante o período da manhã e deveria ter ido para a escola, mas não foi entregue.

À tarde, de acordo com informações policiais, o motorista percebeu que o garoto estava no veículo, já aparentemente sem vida. A suspeita das autoridades é que a morte possa ter sido causada pelo calor.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), a tarde foi de forte calor, com termômetros em média dos 37,3°C, e os menores valores de umidade relativa do ar próximos aos 21%. A Defesa Civil tinha decretado estado de alerta na capital.

A pessoa identificada como auxiliar do motorista será convocada para prestar depoimento sobre o caso, que foi registrado no 39º Distrito Policial. Laudos periciais serão necessários para confirmar as causas da morte.

Os familiares da criança foram chamados ao hospital.

