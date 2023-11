Primeira-dama vandaliza carro de amante do prefeito; VEJA VÍDEO

Uma história está mexendo com o município de Agrestina, em Pernambuco. Em imagens divulgadas na última sexta-feira (10/11), é possível ver a primeira-dama da cidade, Maria das Graças Mendes, vandalizando o carro de uma suposta amante do prefeito, Josué Mendes. Segundo informações locais, Maria foi até uma creche, onde ocorria uma reunião, e começou a chamar a mulher de "rapariga do prefeito" na frente de todos.





Ainda dentro da creche, Maria teria dado tapas na mulher e puxado os óculos dela. Logo depois, saiu do local e começou a vandalizar o carro da suposta amante. A primeira-dama escreveu frases como "Prefeito raparigo", "Rameira" e "Rapariga do prefeito". Em seguida, furo os quatro pneus do veículo. Não há informações sobre a abertura de boletim de ocorrência sobre o caso.





O Metrópoles procurou o prefeito Josué Mendes, mas ele ainda não respondeu. O espaço segue aberto.





