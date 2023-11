VIOLÊNCIA SEM FIM! HOMEM FOI EXECUTADO COM TIROS NA CABEÇA NO CENTRO DE CAMOCIM

As informações preliminares dão conta que uma dupla em uma moto chegou e surpreendeu a vítima, efetuando cerca de 12 disparos de pistola. Igor foi atingido em vários locais, principalmente na cabeça. Um equipe do POG chegou imediatamente ao local e ainda encontrou a vítima viva. Igor foi socorrido na própria viatura policial, no entanto, já chegou sem vida naquela unidade. Equipes policiais do POG e Raio realizam diligências à procura dos assassinos.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do do crime.





(Com informações de Camocim Polícia 24h)