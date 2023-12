POLÍCIA CUMPRE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Municipal de Granja-CE, na data de 26/12/2023, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de Francisco Isaac da Silva Oliveira, Luiz Carlos de Souza e Adenilson do Amaral de Sousa.





Os autuados são suspeitos de serem, respectivamente, executores e mandante do crime que ceifou, no dia 31 de outubro de 2023, a vida do Analista Judiciário HAROLDO XIMENES JUNIOR na cidade de Granja/CE.





Após rápida e intensa investigação dessa delegacia, foi possível se chegar à autoria do crime, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva dos envolvidos.





Durante as investigações, os executores foram presos na cidade de Parnaíba e, posteriormente, o mandante do crime na cidade de Teresina, sendo todas as prisões ocorridas em parceria com as forças de segurança dos respectivos Estados.





O crime chocou a pequena população da cidade de Granja, dada a ousadia dos criminosos, sobretudo por se tratar de um servidor da justiça, porém, a celeridade da investigação e consequente cumprimento dos mandados, demonstram a importância e compromisso da Polícia Civil do Ceará na apuração e elucidação dos crimes ocorridos neste Estado.





Realizados os procedimentos a cargo da polícia judiciária, os presos encontram-se recolhidos e à disposição da justiça.